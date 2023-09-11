В России начался выпуск отечественного снайперского патрона калибра 408 Cheytac

Глава российской оружейной компании Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что запущено серийное производство полностью импортозамещенного патрона для высокоточных снайперских винтовок калибра 408 Cheytac, сообщает РИА Новости.

Lobaev Arms весной 2023 был налажен выпуск другого импортозамещенного патрона 375 Cheytac.

Сейчас же, по словам Лобаева, компания полностью на отечественном сырье и комплектующих освоила и запустила в серию производство снайперского патрона калибра 408 Cheytac. До сих пор такие патроны собирались только с зарубежными гильзами.

Лобаев отметил, что к винтовкам калибра 408 относятся производимые Lobaev Arms сверхдальнобойные винтовки «Сумрак» и «Севастополь», которые применяются в специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что глава конструкторского бюро интегрированных систем Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что в России начинается производство самозарядной снайперской винтовки «Зверобой». По его словам, компания приняла решение сдвинуть на более раннее время выпуск винтовки в калибрах 375 и 408 Cheytac.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.