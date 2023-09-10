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Глава разведки Украины заявил о продолжении контрнаступления ВСУ зимой

Глава разведки Украины Буданов: зимой ВСУ планируют продолжить контрнаступление

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Reuters

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью агентству Reuters заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют продолжить контрнаступление предстоящей зимой.

Буданов уточнил, что Украина проводит свою операцию на нескольких направлениях. Он также признал, что прогресс контрнаступления не соответствует его ожиданиям. Глава ГУР Украины назвал ситуацию сложной.

До этого первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР), доктор политических наук Андрей Пинчук заявлял, что мечты Кирилла Буданова о том, что в ходе летнего контрнаступления украинские войска дойдут до Крыма, разбились о российскую оборону. Он подчеркнул, что Киеву до сих пор не удалось перерезать сухопутный коридор на полуостров и захватить ключевые населенные пункты, такие как Мелитополь и Токмак.

4 сентября в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, президент России Владимир Путин назвал украинское контрнаступление провалом.

Ранее в США усомнились в успешности наступления ВСУ.

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