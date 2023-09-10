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Самолеты ЧФ уничтожили три катера с десантом ВСУ около Змеиного

Минобороны России заявило об уничтожении трех катеров ВСУ вблизи острова Змеиный

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Ukraine Operational Command South/Reuters

Морская авиация Черноморского флота (ЧФ) уничтожила три американских катера Willard Sea Force с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе острова Змеиный. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью <…> самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, американские катера Willard Sea Force с десантными группами ВСУ направлялись в сторону Крымского побережья. Плавсредства ликвидировали в западной части Черного моря, северо-восточнее острова Змеиный.

9 сентября силы РФ предотвратили атаку ВСУ на Крымский мост. Корабли Черноморского флота во время несения боевой службы в южной части Керченского пролива зафиксировали и разбили украинские катера.

В этот же день в Крыму сбили два украинских беспилотника. 8 сентября в регионе уничтожили дрон ВСУ. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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