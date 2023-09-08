Военный эксперт: спутники Starlink не помогли бы ВСУ атаковать Черноморский флот

Спутники Starlink не смогли бы помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать Черноморский флот, поскольку у Киева попросту нет эффективного оружия, которому не смогли бы противостоять российские корабли. Об этом в эфире НСН заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

«Спутники Starlink играют только роль канала связи, не более того. Определение расположения осуществляется через GPS. Украинские катера уничтожаются огнем с кораблей. Когда они продвигались, их спокойно уничтожали, ни один не прорвался. Никакого серьезного поражения нашему флоту эти катера даже с помощью Starlink нанести не могли бы», — подчеркнул Сивков.

Он добавил, что самым опасным оружием у Киева можно считать крылатые ракеты «Гарпун», однако их легко обнаруживают системы противовоздушной обороны.

В начале сентября телеканал CNN со ссылкой на фрагмент биографической книги об Илоне Маске автора Уолтера Айзексона сообщил, что бизнесмен ограничил работу спутниковой связи Starlink в районе Крымского полуострова для срыва атаки ВСУ на ВМФ России в 2022 году.

Однако позднее Маск заявил, что не ограничивал ВСУ доступ к Starlink в районе Крыма. Спутниковая система, по его словам, изначально не была активирована в этом регионе.

Ранее Илона Маска пригласили в Крым.