В Минобороны отчитались об уничтоженных беспилотниках Украины

Министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По данным оборонного ведомства, цели были поражены в районах населенных пунктов Никольское, Клиновое, Николаевка Донецкой народной республики, Очеретоватое, Широкое Запорожской области и Котляровка Харьковской области.
Кроме того, российские средства ПВО перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Как указали в Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 6498 беспилотников ВСУ.
До этого сообщалось, что в Херсонской области системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, которые находились вблизи избирательных участков.
Утром 8 сентября глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе сбили украинский беспилотный летательный аппарат.
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