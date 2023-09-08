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В Минобороны отчитались об уничтоженных беспилотниках Украины

Минобороны России сообщило об уничтожении 31 беспилотника ВСУ

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Reuters

Министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным оборонного ведомства, цели были поражены в районах населенных пунктов Никольское, Клиновое, Николаевка Донецкой народной республики, Очеретоватое, Широкое Запорожской области и Котляровка Харьковской области.

Кроме того, российские средства ПВО перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Как указали в Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 6498 беспилотников ВСУ.

До этого сообщалось, что в Херсонской области системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, которые находились вблизи избирательных участков.

Утром 8 сентября глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе сбили украинский беспилотный летательный аппарат.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Операция на Украине
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