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Названа возможна дата поставок Латвии западных систем ПРО

Delfi: Латвия может получить первые западные системы ПРО в 2025

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Global Look Press

Первые западные системы противоракетной обороны (ПРО) могут быть поставлены в Латвию в ближайшие 2-3 года, пишет портал Delfi, ссылаясь на министра обороны страны Инару Мурниеце.

Она рассказала, что в настоящее время идут переговоры о более ранних сроках поставки. Ранее сообщалось, что на закупку таких систем может быть выделено около €600 млн, но окончательная сумма сделок не разглашается.

По данным портала, Минобороны собирается применять комплексы для защиты побережья.

Оборонное ведомство Латвии начало переговоры о покупке противоракетных комплексов NSM (Naval Strike Missile) норвежской компании Kongsberg Defense & Aerospace осенью 2022 года.

3 мая в управлении Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности заявили, что Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил возможную покупку Латвией комплекса береговой обороны с противокорабельными ракетами NSM CDS (Naval Strike Missile Coastal Defense System) на сумму $110 млн.

Ранее российские правозащитники пообещали обратиться в ООН и ЕС из-за русофобии в Латвии.

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