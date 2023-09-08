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В Госдуме оценили предложение провести ротацию мобилизованных

Генерал Гурулев: ротация военных в зоне СВО проводится за счет контрактников

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Павел Лисицын/РИА Новости

Ротация россиян, призванных для участия в спецоперации, не будет производиться за счет новой волны мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Государственной думы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Таким образом парламентарий прокомментировал слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, который пообещал жителям региона направить в Министерство обороны страны запрос по поводу ротации мобилизованных граждан. В связи с этим Гурулев поинтересовался, за счет чего должен осуществляться этот процесс.

«Новой мобилизации точно не будет», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что подобная мера оказалась бы неэффективной из-за риска лишиться рабочих рук в тылу. Кроме того, обучение мобилизованных граждан отнимает много времени.

По словам парламентария, военное ведомство заключает договоры с контрактниками. Именно они пополняют ряды Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации, резюмировал Гурулев.

В начале сентября газета «Известия» сообщила, что мобилизованные россияне имеют право на ежегодный 30-дневный отпуск. Издание сослалось на документ, полученный в Управлении президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции.

Согласно имеющейся информации, по количеству свободных дней мобилизованные ничем не отличаются от контрактников. При этом длительность отпуска может быть увеличена с учетом времени, которое военнослужащий затрачивает на дорогу до дома.

Ранее Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект приказа о бесплатном обучении участников СВО и их детей на подготовительных курсах в вузах.

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