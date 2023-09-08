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Власти Запорожской области заявили о вскрытии попытки ротации ВСУ

Балицкий заявил о вскрытии ротации ВСУ и движения разведки в районе Вербового

Российские войска рано утром 8 сентября вскрыли попытку ротации Вооруженных сил Украины и движения украинской разведки в районе села Вербовое Запорожской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Сегодня около пяти утра вскрыта попытка противника провести ротацию своих подразделений, а также движение разведки в районе Вербового. Противник был уничтожен», — написал он.

По его словам, после понесенных потерь в районе населенных сел Работино и Вербовое украинские войска взяли тактическую паузу и не предпринимали активные действия, войска РФ наносят по ним артудары, чтобы не дать возможность окопаться и восполнить потери.

Балицкий добавил, что в районе Пятихаток было уничтожено скопление украинской пехоты и склад боекомплекта.

Ранее 6 сентября врио губернатора Запорожской области заявил, что российские военные «тактически» вышли из села Работино.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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