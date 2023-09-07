«Калашников» завершил первую поставку зимней формы ВКПО 3.0

Компания «Триада-ТКО» (входит в концерн «Калашников») поставила более 100 тысяч комплектов зимней формы из состава нового всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для военнослужащих. Об этом сообщается на сайте концерна.

В «Калашникове» указали, что новый зимний комплект является частью собственной линейки экипировки, разработанной компанией «Триада-ТКО» при содействии профильных специалистов заказчика.

Как уточнили в концерне, в состав зимних комплектов входит нательное флисовое белье, демисезонный костюм, флисовая куртка, утепленный костюм, шапка и зимний шарф. Одежду изготовили с применением многослойной системы материалов, сохраняющей комфортную температуру в различных погодных условиях и при разном уровне активности.

До этого «Калашников» сообщал, что расширение производственных площадей позволит в ближайшее время увеличить производство управляемых ракет «Вихрь» и высокоточных боеприпасов «Китолов» более чем в два раза.

В августе в концерне заявляли, что управляемые авиаракеты «Вихрь» показали в зоне специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины вероятность поражения целей, близкую к единице, то есть на уничтожение одной цели фактически хватает одной ракеты.

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