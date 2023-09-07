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В США назвали главную угрозу западным танкам на Украине

Military Watch: российские «Корнеты» способны уничтожить любой западный танк

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Wikipedia

Уничтожение британского танка Challenger 2 в ходе специальной военной операции РФ на Украине продемонстрировало, что российские установки «Корнет» могут сжечь любой танк западного производства. Об этом сообщает американский журнал Military Watch.

«Это значимая победа для системы, которую используют в основном в качестве переносного оружия, но иногда устанавливают и на легкие транспортные средства», — отмечается в статье.

Авторы публикации уточняют, что за всю историю применения этого оружия в бою оно сжигало все основные танки Запада: Abrams американского производства, израильский Merkava 4, немецкий Leopard 2 и Challenger 2 Великобритании.

Обозреватели предполагают, что уничтожение самого тяжелого западного бронированного танка на Украине, вероятнее всего, вызовет серьезные волнения среди членов НАТО.

«Российский «Корнет» зарекомендовал себя как мощнейшая установка», — резюмировали журналисты.

6 сентября глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил первое уничтожение британского танка Challenger 2 в зоне специальной военной операции. При этом он подчеркнул, что Лондон не станет направлять новый танк на замену уничтоженному.

5 сентября сообщалась, что российские военные впервые уничтожили британский танк Challenger 2 на Украине.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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