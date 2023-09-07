Бывший премьер Украины назвал предполагаемые потери ВСУ к концу года

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире канала «Мрия» сообщил, что потери украинской армии к концу текущего года могут превысить 500 тыс. человек.

«А что такое полмиллиона для Украины? Это население крупного областного центра», — отметил он.

Также он указал, что многих солдат специально записывают в без вести пропавшие, чтобы не выплачивать пособия.

6 сентября норвежская радиовещательная корпорация NRK писала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют наиболее опытных военных, а на их место приходят необстрелянные солдаты, из-за чего эффективность их действий снижается.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании военного ведомства заявлял, что с начала контрнаступления украинская армия лишилась свыше 66 тыс. бойцов. Кроме того, с начала июня Вооруженные силы Украины потеряли 7600 единиц вооружения.

4 сентября президент России Владимир Путин назвал украинское контрнаступление провалом, заявив об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Ранее в Британии заявили, что российские войска «разносят в щепки» ВСУ.