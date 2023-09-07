ВСУ атаковали многоэтажный дом в Энергодаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром атаковали беспилотными летательными аппаратами 14-этажный дом в городе Энергодар в Запорожской области, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Об этом сообщил Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Сегодня около восьми утра несколько дронов противника совершили атаку на многоквартирный дом в городе Энергодаре», — заявил Балицкий.

По его словам, ВСУ атаковали верхние этажи 14-этажного дома. В результате было повреждено остекление дома, «частичные очаги возгораний локализованы».

7 сентября заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что обстрелы рядом с объектами ядерной инфраструктуры со стороны украинских военных свидетельствуют о безответственном подходе Киева к вопросам безопасности.

В конце августа Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что Киев в последнее время концентрирует усилия по наступлению в Запорожской области, что увеличивает риск ущерба для располагающейся там атомной электростанции.

Также сообщалось, что экспертов МАГАТЭ проинформировали о перехвате беспилотника в районе Энергодара. В агентстве отмечали, что появление дрона не оказало никакого воздействия на безопасность ЗАЭС.

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