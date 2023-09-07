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США в ближайшее время передадут Киеву новую партию кассетных боеприпасов

NYT: США скоро передадут ВСУ новую партию кассетных боеприпасов

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Shutterstock

США планируют отправить на Украину новую партию кассетных боеприпасов в ближайшее время. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.

«Через два месяца после того, как США отправили Украине первую партию боеприпасов, чтобы гарантировать, что у ее войск не закончатся снаряды, трое американских чиновника заявили, что администрация [президента США Джо] Байдена планирует отправить еще больше, и в ближайшее время», — говорится в статье.

Как отмечает газета, США не намерены сообщать о том, какое количество кассетных снарядов изначально передали Украине. Всего же Пентагон обладает «сотнями тысяч» таких боеприпасов.

7 июля Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. При этом советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в Вашингтоне признали: применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения.

В этот же день президент США Джо Байден сообщил, что решение передать ВСУ кассетные боеприпасы было принято в связи с тем, что у обоих стран заканчивались обычные снаряды.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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