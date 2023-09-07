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Минобороны РФ подтвердило попытку атаки ВСУ на Брянскую область

Минобороны РФ: средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа в Брянской области

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщило Минобороны России.

«7 сентября около 6.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве, уточняя, что «дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области».

Ранее об атаке сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он писал, что беспилотник сбили над Брянском, в результате частично было повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей.

Ночью системы противовоздушной обороны отразили три атаки дронов ВСУ: два беспилотника уничтожили над территорией Ростовской области и еще один над Раменским районом Московской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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