Экс-агент британских спецслужб рассказал, почему Запад игнорирует провал ВСУ

Экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что страны Запада во главе с США понимают провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), но не хотят его признать.

По словам бывшего британского агента, страны Запада не могут это «пережить», но Вашингтон может полагать, что лучшим вариантом будет продолжение эскалации, хотя она ни к чему не приведет. Крук считает, что русские не испытывают страха, а, наоборот, лишь ожесточаются.

«Я думаю, что они признали это (провал украинского контрнаступления. — «Газета.Ru»), в том числе и в Белом доме. Они не могут полностью закрыть на это глаза. Вопрос в том, принимают ли они этот факт, способны ли они его пережить и справиться с этим. Я в этом не уверен», — поделился Крук.

До этого норвежская радиовещательная корпорация NRK сообщала, что украинская армия теряет наиболее опытных военных, на их место приходят необстрелянные солдаты.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.