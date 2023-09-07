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Российские войска стали лучше глушить украинские беспилотники

BI: ВС РФ стали эффективнее глушить дроны ВСУ и вынудили их операторов рисковать

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Способность российских войск глушить украинские беспилотники улучшилась, что вынуждает операторов беспилотных летательных аппаратов перемещаться ближе к линии фронта и подвергаться большей опасности. Об этом пишет портал Business Insider.

Украинские операторы беспилотников сообщили BBC News, что войска РФ перебросили многие из своих кибергрупп, включая операторов систем, создающих помехи, поближе к линии соприкосновения, а также расширили диапазон их действия, отмечает портал. Это вынудило Украину переместить операторов БПЛА поближе, чтобы избежать помех и противостоять российским операторам беспилотников, подчеркивается в материале.

Эксперт рассказал Business Insider, что операторы дронов в зоне боевых действий на Украине — «самая ценная вещь», потому что опытный оператор может пилотировать сразу несколько беспилотников. Ранее украинский инженер, отмечает портал, сообщал, что операторы дронов нередко охотятся друг на друга.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис уведомил союзников по НАТО об обломках беспилотника, найденного на территории страны рядом с границей с Украиной.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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