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Минобороны РФ заявило об уничтожении катера ВСУ возле острова Змеиный

МО РФ: возле острова Змеиный был уничтожен катер ВСУ

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Ukraine Operational Command South/Reuters

Минобороны России заявило, что возле острова Змеиный был уничтожен катер ВСУ, передает ТАСС.

Как утверждает ведомство, восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря самолет Су-24 уничтожил катер ВСУ с экипажем.

Ранее российское Минобороны сообщило, что была пресечена попытка ВСУ совершить атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) на территории России.

В ведомстве добавили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.

28 августа сообщалось, что украинские вооруженные силы, по предварительным данным, обстреляли из танка Брянскую область.

До этого стало известно, что ВСУ обстреляли международный пункт пропуска в Брянской области. Тогда из танка ВСУ выпустили три снаряда калибра 125 мм по селу Случаевск. Было повреждено здание МАПП.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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