Появились кадры отражения атаки беспилотников на аэропорт в Пскове

В сеть попал видеоролик с кадрами отражения атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэропорт в Пскове. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

На нем видны крупные взрывы и слышны звуки стрельбы.

До этого Росавиация сообщила, что аэропорт Пскова принимает меры для возобновления полетов.

В ночь на 30 августа украинские беспилотные летательные аппараты совершили массовую атаку на пять регионов в центральной России и Псковскую область. В результате возник пожар на аэродроме в Пскове, где были повреждены несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. В остальных случаях БПЛА были сбиты силами противовоздушной обороны.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил про атаку беспилотников на аэропорт Пскова. По его словам, силы Министерства обороны РФ в псковском аэропорту отразили атаку дронов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.