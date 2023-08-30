В Кировоградской области прозвучали взрывы

В ночное время произошли взрывы в Кировоградской области, расположенной в центральной части Украины. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Согласно информации издания, система противовоздушной обороны была активирована. Подробности произошедшего не приводятся, а местные власти пока не комментируют ситуацию.

В настоящее время воздушная тревога объявлена во всех регионах страны.

Ранее также сообщалось о взрывах, произошедших в Одессе, Черкассах, Кривом Роге (Днепропетровская область), а также в Киевской и Черкасской областях.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.