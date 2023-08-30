В Киеве и на большей части Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога, ранее объявленная в 10 областях Украины, прозвучала и в столице страны, Киеве. Об этом сообщает украинский официальный ресурс для оповещения населения.

Тревога была объявлена в 23:17 мск во вторник в Сумской области. К 00.00 мск сирены прозвучали в Полтавской и Черниговской областях. В 00.42 мск к зоне воздушной тревоги присоединились Днепропетровская, Кировоградская, Черкасская, а к 02:16 мск — Винницкая, Житомирская, Киевская и Харьковская области. Еще через 14 минут тревога была объявлена в Хмельницкой области. А в 02.39 мск сирены стали работать и в Киеве.

До этого сообщалось о взрывах в административном центре Сумской области городе Сумы на Украине. К двум часам дня, 29 августа, в регионе была объявлена воздушная тревога. Сирены также прозвучали в Харьковской и Черниговской областях.

В ночь на 28 августа несколько взрывов произошли в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. В регионе были включены сирены воздушной тревоги.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.