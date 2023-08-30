Российский самолет уничтожил в Черном море четыре катера с десантными группами ВСУ

Самолет морской авиации Черноморского флота (ЧФ) 30 августа около 00.00 мск уничтожил четыре быстроходных военных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России.

По информации ведомства, на борту катеров находились до 50 бойцов Сил специальных операций ВСУ.

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что утром 24 августа в Крыму высадился украинский десант. Произошел бой с участием плавсредств и авиации.

По словам Юсова, все задачи в ходе операции были выполнены.

24 августа неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу «Оленевка Village» на западе Крыма.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные в ночь на 8 августа пресекли попытку высадки десанта Вооруженных сил Украины с двух катеров на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.