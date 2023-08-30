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На Украине объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины

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Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

Сирены начали звучать 29 августа в 23:17 мск в Сумской области. К 00:00 30 августа предупреждения начали действовать в Полтавской и Черниговской областях. В 00:42 тревога воздушная тревога распространилась на Днепропетровскую, Кировоградскую и Черкасскую области.

До этого сообщалось о взрывах в административном центре Сумской области городе Сумы на Украине. К двум часам дня, 29 августа, в регионе была объявлена воздушная тревога. Сирены также прозвучали в Харьковской и Черниговской областях.

В ночь на 28 августа несколько взрывов произошли в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. В регионе были включены сирены воздушной тревоги.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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