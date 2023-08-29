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Губернатор Курской области Старовойт объяснил причину громких звуков в регионе

Губернатор Старовойт: громкие звуки в Курской области связаны с работой МО РФ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил в Telegram-канале, что громкие звуки в регионе связаны с работой Министерства обороны РФ.

«Громкие звуки, о которых сообщают куряне в соцсетях, связаны с работой Министерства обороны. Прошу не беспокоиться», — сказано в сообщении губернатора.

До этого Старовойт сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Троицкое Кореневского района и перебили линию электропередачи.

27 августа Минобороны России информировало, что Вооруженные силы РФ уничтожили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Брянскую и Курскую области.

25 августа глава Курской области сообщал об обстреле села Старая Николаевка и Волфино Курской области. По его информации, зафиксировано прямое попадание в жилой дом и нарушено электроснабжение.

Утром 24 августа Старовойт заявлял, что российские пограничники при помощи антидронового ружья посадили разведывательный беспилотник ВСУ в Рыльском районе Курской области.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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