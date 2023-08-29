Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили заявление Киева о «зеленом свете» Запада на атаки Крыма

Песков: Украина пытается как можно глубже втянуть Запад в конфликт с РФ

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Украина делает все возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть Запад в конфликт с Россией. Такое мнение в ходе брифинга выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что страны-партнеры дали добро Киеву на удары по Крыму.

«В это хотят верить представители киевского режима. И, безусловно, они хотят делать все возможное и невозможное для того, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт», — сказал Песков.

По его словам, российские власти отдают отчет в том, что западные страны понимают всю опасность возможного вовлечения в конфликт с РФ, осознают, что это приведет к неизбежным издержкам. Поэтому, как отметил представитель Кремля, сейчас идет столкновение точек зрения.

Песков добавил, что в Кремле внимательно наблюдают за ситуацией.

Комментируя слова Подоляка, депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что, возможно, уже настало время для России продемонстрировать свои мощнейшие баллистические ракеты, способные без ядерного оружия разнести всех «недругов российского народа».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киева.

Все новости на тему:
Крым
Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях