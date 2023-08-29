В Кремле оценили заявление Киева о «зеленом свете» Запада на атаки Крыма

Украина делает все возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть Запад в конфликт с Россией. Такое мнение в ходе брифинга выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что страны-партнеры дали добро Киеву на удары по Крыму.

«В это хотят верить представители киевского режима. И, безусловно, они хотят делать все возможное и невозможное для того, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт», — сказал Песков.

По его словам, российские власти отдают отчет в том, что западные страны понимают всю опасность возможного вовлечения в конфликт с РФ, осознают, что это приведет к неизбежным издержкам. Поэтому, как отметил представитель Кремля, сейчас идет столкновение точек зрения.

Песков добавил, что в Кремле внимательно наблюдают за ситуацией.

Комментируя слова Подоляка, депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что, возможно, уже настало время для России продемонстрировать свои мощнейшие баллистические ракеты, способные без ядерного оружия разнести всех «недругов российского народа».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киева.