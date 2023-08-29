Пушилин назвал «самые горячие точки» на фронте в ДНР

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» назвал самые горячие точки линии фронта в республике.

По его словам, таковыми являются населенные пункты Урожайное и Старомайорское, которые в данный момент находятся в «серой зоне».

«Противник тоже не имеет возможности закрепиться в Урожайном – негде закрепляться. И опять же наши ребята, артиллерия плюс авиация, очень четко отрабатывают, как только противник предпринимает эти шаги», — отметил Пушилин.

Также горячей точкой он назвал Приютное.

28 августа Денис Пушилин сообщал, что российские силы смогли улучшить свои позиции на Авдеевском направлении, где Вооруженные силы Украины понесли «серьезные потери».

24 февраля 2022 года Российская Федерация начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.