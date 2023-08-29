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Военный эксперт сообщил о визите в Харьковскую область комиссии из Киева для проверки ВСУ

Марочко: в Харьковскую область прибыла комиссия из Киева для проверки ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что в Харьковскую область прибыла комиссия из Киева, чтобы проверить реальную численность личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Из-за участившихся случаев самовольного оставления позиций, а также в связи с необъективной подачей расхода личного состава из «красной зоны» в Харьковскую область прибыла инспекционная комиссия из Киева для сбора реальных данных», — сказал он, сославшись на личные источники.

Марочко отметил, что в случае выявления подлогов виновников будут ждать как служебные взыскания, так и уголовная ответственность.

25 августа Андрей Марочко сообщал, что крупная колонна с инженерной техникой украинских войск прибыла в город Харьков. По его словам, основную часть техники составляли понтоны для форсирования водных преград, установленные на автомобиле «КрАЗ».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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