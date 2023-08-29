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Южная Корея, США и Япония провели военно-морские противоракетные учения

Южная Корея, США и Япония провели в море учения по борьбе с ракетами

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Reuters

Южная Корея, США и Япония в ответ на запуск Северной Кореей на прошлой неделе космической ракеты провели в международных водах трехсторонние учения по противоракетной обороне, сообщает информационное агентство «Рёнхап».

Учения прошли к югу от принадлежащего Южной Корее острова Чеджу. В них приняли участие три эсминца, оснащенных системой Aegis: южнокорейский Yulgok Yi I, американский Benfold и японский Haguro.

В военно-морских силах Южной Кореи заявили, что учения были проведены в ответ на надвигающиеся ядерные и ракетные угрозы КНДР. Запуск северокорейской ракеты в Сеуле назвали явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих КНДР любые запуски с использованием технологии баллистических ракет.

По предоставленным журналистам официальным данным, учения были посвящены отработке процедур обнаружения и сопровождения компьютерно-моделированной цели и обмене соответствующей информацией.

В ходе учений также проверялись компоненты трехсторонней системы предупреждения о ракетном нападении, которая должна быть создана к концу 2023 года.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что в водах у Корейского полуострова высок риск ядерной войны.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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