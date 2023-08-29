Военный эксперт Михайлов заявил о возможных кардинальных изменениях в диалоге РФ и Запада

Руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов заявил, что осенью в диалоге между Россией и Западом могут наступить кардинальные изменения, которые окажут влияние на ход Специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом аналитик сообщил в интервью URA.RU.

По его словам, существуют, как минимум, два сценария, которые могут развиваться как параллельно, так и отдельно друг от друга. Один сценарий лежит в политической плоскости. Это диалог, который ведут Москва, ее партнеры и коллективный Запад, стоящий за Украиной. Эксперт считает, что осенью, возможно, в этой сфере произойдут кардинальные внешнеполитические перемены.

Однако, считает Михайлов, существует и военный сценарий, зависящий от событий, которые разворачиваются на фронте. В том случае, если первый политический сценарий, направленный на переговоры, не сможет реализоваться, то тогда дальше будет осуществляться именно военный сценарий. Он предполагает накачку Украины западным оружием.

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