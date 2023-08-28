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Глава МАГАТЭ оценил риски украинского контрнаступления

Глава МАГАТЭ Гросси: наступление ВСУ создает дополнительные риски для ЗАЭС

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Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Украина в последние дни концентрирует усилия по наступлению в Запорожской области, что увеличивает риск ущерба для располагающейся там атомной электростанции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в последние дни контрнаступление концентрировалось в Запорожской области.

«Я говорю о регионе, а не самой станции. Это, конечно, увеличивает вероятность атаки на станцию или ущерба для нее», — заявил Гросси.

До этого МАГАТЭ сообщило, что радиологического выброса из-за утечки воды в одном из парогенераторов Запорожской АЭС не произошло.

Также сообщалось, что экспертов МАГАТЭ проинформировали о перехвате беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе Энергодара накануне, угрозы для станции отсутствуют. Согласно данным агентства, появление дрона не оказало никакого воздействия на безопасность ЗАЭС.

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