В Совбезе объяснили, почему Россия разместила ТЯО в Белоруссии

Заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Алексей Шевцов заявил, что агрессивное поведение Запада у рубежей Союзного государства стало причиной размещения в Белоруссии тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

Он утверждает, что агрессивное поведение государств у рубежей Союзного государства «вынудило» российскую сторону принять ответные меры.

Шевцов подчеркнул, что западные страны еще до начала российско-украинского конфликта нарастили военно-политическое и экономическое давление на Минск, «открыто спонсировали белорусских «змагаров», готовили боевиков».

До этого Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что гипотетический вывод российского тактического ядерного оружия с белорусской территории будет возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса на целенаправленный подрыв безопасности РФ и Белоруссии.

По словам Полищука, речь идет в том числе о полном выводе всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе.

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