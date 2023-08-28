Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совбезе объяснили, почему Россия разместила ТЯО в Белоруссии

Совбез России: размещение ТЯО в Белоруссии стало ответом на агрессию Запада

close
100%
Reuters

Заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Алексей Шевцов заявил, что агрессивное поведение Запада у рубежей Союзного государства стало причиной размещения в Белоруссии тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

Он утверждает, что агрессивное поведение государств у рубежей Союзного государства «вынудило» российскую сторону принять ответные меры.

Шевцов подчеркнул, что западные страны еще до начала российско-украинского конфликта нарастили военно-политическое и экономическое давление на Минск, «открыто спонсировали белорусских «змагаров», готовили боевиков».

До этого Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что гипотетический вывод российского тактического ядерного оружия с белорусской территории будет возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса на целенаправленный подрыв безопасности РФ и Белоруссии.

По словам Полищука, речь идет в том числе о полном выводе всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях