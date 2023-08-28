Медведев рассказал о запасах оружия у России

Россия без посторонней помощи обеспечивает себя всеми видами вооружений и производит технику в количестве, которое превышает текущие потребности национальной армии. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, власти Украины постоянно ведут подсчет имеющегося у российских войск оружия. Подобные действия логичны для «бандеровского государства» и «страны-паразита», подчеркнул Медведев.

Он отметил, что Киев живет за счет зарубежных партнеров. Если страны Запада перестанут снабжать Украину вооружениями, для нее все быстро закончится, заявил замглавы Совбеза.

«Мы же себя обеспечиваем всеми видами вооружений сами. Причем сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности Вооруженных сил», — добавил он.

Медведев уточнил, что конвейеры военно-промышленного комплекса РФ работают в три смены. И в будущем российские предприятия также будут производить необходимое для защиты страны количество техники, подытожил он.

Ранее в США признали, что Украина и ее союзники не смогли подготовить свои военно-промышленные комплексы к затяжным боевым действиям.