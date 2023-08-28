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В ГД считают, что переданные Западом Украине F-16 не принесут Киеву превосходство

Депутат Шеремет заявил, что отправленные Украине F-16 будут уничтожены

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Американские истребители F-16 на Украине будут уничтожены, места их базирования окажутся законной целью для нанесения упреждающих ударов. Об этом заявил депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет, сообщает РИА Новости.

Министр обороны Украины Алексей Резников утверждал, что истребители F-16 впервые могут быть использованы в бою весной 2024 года. Уже идет подготовка украинских летчиков, заверил украинский глава минобороны.

«Эти истребители будут уничтожены, а места их базирования станут законной целью для нанесения упреждающих сокрушительных ударов», — обратил внимание Шеремет.

По словам российского парламентария, F-16 не смогут предоставить украинской стороне какого-либо превосходства в небе.

«Весь мир увидит, и особенно американские налогоплательщики, как хорошо и ярко горят и взрываются американские истребители», — допустил Шеремет.

До этого в Newsweek утверждали, что истребители F-16 не помогутhttp://www.gazeta.ru/army/news/2023/08/26/21152360.shtml ВСУ принудить российских военных отступить.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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