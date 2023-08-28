Сирийская армия отразила атаку террористов из «Исламской партии Туркестана»*

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что в провинции Идлиб была отражена попытка террористов из группировки «Исламская партия Туркестана» (организация запрещена в России) прорвать оборону сирийских правительственных сил. Об этом Кулить сообщил на брифинге для журналистов, сообщает «Интерфакс».

По словам контр-адмирала, в районе населенного пункта Мелладжа боевиками «Исламской партии Туркестана» была при поддержке минометного и артиллерийского огня предпринята попытка прорыва первой линии обороны сирийской армии. Нападение было успешно отражено, позиции удержаны. Сирийские солдаты уничтожили до 18 экстремистов.

Кулить также заявил, что возглавляемая США международная коалиция допустила 28 нарушений в воздушном пространстве Сирии. В частности, нарушения осуществили истребителей F-35, истребителей F-16 и многоцелевые беспилотные летательные аппараты MQ-1C.

Ранее сообщалось, что беспилотник MQ-9 международной коалиции опасно сблизился с российским истребителем Су-35 в небе над Сирией.

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