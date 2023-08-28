Украина и ее западные союзники решили в 2024 году не отступать от идеи контрнаступления

Украина и ее западные союзники, несмотря на неудачи с контрнаступлением, планируют в следующем году его продолжить. Об этом, ссылаясь на материалы зарубежных СМИ, сообщает газета «Коммерсантъ».

Ставка Запада на успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в весенне-летнюю кампанию не оправдалась. Сильных переговорных позиций для Киева создано не было, поэтому, говорится в статье, союзники пришли к общему мнению, что идею мирного урегулирования придется отложить. Западные государства решили в этом году не склонять украинское руководство к переговорам, а напротив, дать украинской армии еще один шанс создать более надежную, конечно, в понимании союзников Киева, основу для дипломатии.

Скорее всего, западные союзники Киева надеются помочь ему добиться более лучших переговорных позиций до выборов президента США в 2024 году, так как выборы были и остаются фактором неопределенности в плане дальнейшей поддержки Белым домом Украины.

Ранее сообщалось, что Вашингтон недоволен Киевом из-за неудачного контрнаступления и не ждет от него в этом году значительных военных успехов, но при этом не стремится к дипломатическому урегулированию украинского конфликта.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.