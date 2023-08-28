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В зоне СВО успешно испытали систему защиты танков от FPV-дронов «Тритон»

Гендиректор Осломенко: комплекс защиты танков от FPV-дронов испытан на СВО

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РИА Новости

Комплекс радиоэлектронной защиты танков от FPV-дронов «Тритон» впервые успешно испытали в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании-разработчика АО «Лаборатория противодействия промышленному шпионажу» («Лаборатория ППШ») Денис Осломенко.

«Это испытанное решение, но еще одни испытания предстоят в конце августа — начале сентября», — сказал он.

По словам Осломенко, бронетехнике выдадут рекомендации по конструктивному исполнению. Он подчеркнул, что первые испытания устройства в зоне СВО были успешными. Теперь разработчики ожидают, когда заказчик определится и выберет необходимые частоты и конструктивное исполнение.

Комплекс «Тритон» представляет собой набор модулей подавления и антенну. Базовый набор рассчитан на подавление БПЛА в четырех диапазонах: 868, 915, 1200 и 2400 МГц.

В середине августа стало известно, что российские танки впервые получили комплекс защиты от дронов «Тритон».

Ранее на международном военно-техническом форуме «Армия-2023», который проходил с 14 по 20 августа на аэродроме Кубинка, представили систему дистанционного управления для российского ПТРК «Корнет».

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Операция на Украине
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