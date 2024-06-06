Появилось видео ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС

РИА Новости опубликовало видео с кадрами ракетного удара, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по Каховской ГЭС, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

По данным агентства, дамба Каховской ГЭС уцелела. Попавший на камеру удар нанесли до подрыва электростанции и последовавшего за ним наводнения.

Российские солдаты группировки «Днепр», которые охраняли Каковскую ГЭС в прошлом году, сказали, что украинские противники регулярно обстреливали станцию из минометов, артиллерии и в том числе РСЗО HIMARS.

В ночь на 6 июня 2023 года в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

В начале июня 2024 года командир подразделения полка 1197 Вооруженных сил России рассказал, что ВСУ усилили обстрелы района Каховского водохранилища.

Ранее на Украине возобновили движение по плотине ДнепроГЭС.