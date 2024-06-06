Трамп: заявления Киева ведут к мировой войне

Развитие ситуации вокруг Украины, включая заявления Киева об ударах по России, ведет к третьей мировой войне. Такое мнение в эфире телеканала Fox News выразил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Мы ближе к третьей мировой войне. Посмотрите, что происходило в последние несколько дней», — заявил политик.

По его словам, российский лидер Владимир Путин «теперь говорит про ядерное оружие», поскольку Украина теперь говорит об ударах по России. А действующий президент США Джо Байден не знает, что сказать, добавил Трамп.

«Я урегулирую ситуацию вокруг Украины и урегулирую ее быстро. Этого никогда бы не было», — заверил он.

4 июня Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин одерживает победу в конфликте на Украине, в то время как страны Запада находятся в слабом положении.

В конце мая присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Окончательный приговор суд вынесет 11 июля. Максимальное наказание по данному обвинению — более 130 лет тюрьмы. Сам политик свою вину отрицает, считая дело политически мотивированным. Как приговор скажется на участии Трампа в президентской гонке и что думают о происходящем в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал, о последствиях выборов президента США для России.