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Трамп: заявления Киева ведут к мировой войне

Трамп: события на Украине и заявления об ударах по РФ ведут к мировой войне

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Charly Triballeau/AP

Развитие ситуации вокруг Украины, включая заявления Киева об ударах по России, ведет к третьей мировой войне. Такое мнение в эфире телеканала Fox News выразил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Мы ближе к третьей мировой войне. Посмотрите, что происходило в последние несколько дней», — заявил политик.

По его словам, российский лидер Владимир Путин «теперь говорит про ядерное оружие», поскольку Украина теперь говорит об ударах по России. А действующий президент США Джо Байден не знает, что сказать, добавил Трамп.

«Я урегулирую ситуацию вокруг Украины и урегулирую ее быстро. Этого никогда бы не было», — заверил он.

4 июня Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин одерживает победу в конфликте на Украине, в то время как страны Запада находятся в слабом положении.

В конце мая присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Окончательный приговор суд вынесет 11 июля. Максимальное наказание по данному обвинению — более 130 лет тюрьмы. Сам политик свою вину отрицает, считая дело политически мотивированным. Как приговор скажется на участии Трампа в президентской гонке и что думают о происходящем в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал, о последствиях выборов президента США для России.

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Выборы в США — 2024
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