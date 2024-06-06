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Россиянам рассказали, зачем вакцинироваться после окончания пандемии COVID-19

Академик Гинцбург: умирающих от COVID-19 сейчас больше, чем от гриппа, в 3,5 раза

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Несмотря на то, что ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса, сейчас от COVID-19 умирает в 3,5 раза больше людей, чем от гриппа. Об этом «Газете.Ru» рассказал академик Российской академии наук, глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Академик уточнил, что смертность от COVID-19 в настоящее время составляет от 50 до 70 человек в неделю. Такие статистические данные представлены на официальном сайте «Стопкоронавирус».

«Если умножить это число на четыре, а четыре умножить потом на 12, то получается, что от COVID-19 умирает в 3,5 раза больше, чем от гриппа», — объяснил Гинцбург. При этом по поводу заболеваемости гриппом существует озабоченность, в то время как умирающие от COVID-19 игнорируются.

По мнению академика, стоит обратить внимание на вакцинацию от COVID-19 в России, в частности — на создание актуальных вакцин от этого заболевания. Гинцбург отметил, что если посмотреть на США и Европу, то там эксплуатируется уже четвертый вариант вакцины.

Подробнее о том, как идет работа над революционной технологией избавления от рака, работает ли «Спутник V» от актуального штамма коронавируса FLiRT, а также что лечит новый российский антибиотик фтортиазинон — читайте в интервью Гинцбурга «Газете.ru».

Ранее вакцина против рака снизила риск рецидива опухоли на 49%.

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