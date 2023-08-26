Главком ВСУ Залужный поучаствовал в тайном совещании с генералами НАТО

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный принял участие в тайном совещании с генералами Североатлантического альянса на польско-украинской границе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Залужный активно общается с представителями министерств обороны и генеральных штабов украинских партнеров и делает это практически каждый день.

Подоляк отметил, что главкому ВСУ необходимо вносить коррективы относительно тактики и стратегии на фронте, а также по поводу ресурсов, которые есть в распоряжении украинской стороны. Залужный также объясняет партнерам, что и на каком направлении нужно украинским войскам, могут ли они рассчитывать и ожидать на дальнейшие поставки вооружения.

Он добавил, что чаще всего Залужный проводит переговоры с США и Великобританией, именно они лучше остальных «знают и понимают, что происходит на фронте», и консультируют главкома ВСУ.

До этого стало известно, что генералам Североатлантического альянса удалось убедить Украину поменять стратегию борьбы на фоне замедлившегося контрнаступления.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.