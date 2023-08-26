В Минобороны Украины уверены в скорой поставке ракет Taurus

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Германия поставит Киеву ракеты Taurus, он также сказал, что не думает, что на это уйдет год. Об том сообщает издание РБК-Украина.

«Ведь Германия действительно серьезный партнер Украины в этой войне. И мы уже получили из Германии много очень современных вещей», — заявил Резников.

Ранее Резников заявил, что власти Германии так или иначе примут решение в пользу поставки Украине ракет немецкого производства Taurus, которые предназначены для поражения наземных и морских целей на удалении 500 км.

В начале июля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву оружие дальнего действия, которое может быть использовано для атак по российской территории. По его словам, Германия в этом плане придерживается той же политики, что и США. Украина официально запросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus еще в конце мая. К августу призывов к поставкам Киеву дальнобойных ракет стало все больше, в основном со стороны представителей партий из правящей коалиции — коллег Шольца из Социал-демократической партии и их партнеров из Свободной демократической партии. 11 августа в немецких СМИ появилась информация о том, что Германия может поставить Украине ракеты Taurus после того, как добьется ограничения их дальности, чтобы не допустить атак по территории России. При этом, по августовскому опросу немецкого телеканала ARD, более 50% граждан ФРГ против поставок данных вооружений.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.