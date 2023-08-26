Власти приказали привести войска Нигера в состояние максимальной готовности

Глава генерального штаба вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму приказал привести Вооруженные силы страны в состояние максимальной готовности, передает РИА Новости.

Назначенный мятежниками глава генштаба пояснил, что решение было принято в связи с более ощутимыми угрозами агрессии в отношении государства, а также с необходимостью избежать всеобщей неожиданности и подготовиться к адекватному ответу.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.