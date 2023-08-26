Над Шебекинским районом Белгородской области сбили украинский беспилотник

Министерство обороны РФ заявило, что Киев попытался атаковать объекты на территории России при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа, но ПВО не допустили этого. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

По информации Минобороны РФ, дрон удалось уничтожить над территорией Шебекинского района Белгородской области.

«26 августа около 09.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе МО.

До этого мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении БПЛА на подлете к Москве в Истринском районе. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений не было, на месте работали экстренные службы.

Также ВС РФ пресекли атаку БПЛА по объектам на территории России.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.