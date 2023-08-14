В США военные вступают в неонацистское движение Clockwork Crew

Американские военнослужащие участвуют в деятельности калифорнийского неонацистского движения Clockwork Crew, также известного как Crew 562. Об этом говорится в материале издания The Guardian.

Согласно информации агентства, данная организация была основана в 2021 году и в настоящее время насчитывает около дюжины членов. Среди них оказались несколько бывших и действующих военных США.

«В том числе младший капрал-пулеметчик, находящийся в заключении по обвинению в неподчинении, и бывший старший сержант морской пехоты США, которого исключили из рядов вооруженных сил за кражу большого количества боеприпасов», — указано в статье.

Авторы публикации уточнили, что подобные «активные клубы» состоят из «белых националистов и неофашистов» и существуют в формате бойцовских клубов. Их члены практикуют различные единоборства и собираются на встречи ради драк.

При этом в эти организации вступает все больше американских солдат, что может свидетельствовать о привлекательности их деятельности для военных. В то же время этот факт указывает на усиленную борьбу руководства Вооруженных сил США с экстремизмом в своих рядах, пишет The Guardian.

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