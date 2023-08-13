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Польша закупит тысячу южнокорейских танков

Министр обороны Блащак: Польша купит 1000 южнокорейских танков К2

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Global Look Press

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава закупит у Сеула тысячу танков K2. Его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что Минобороны Польши уделяет большое внимание созданию бронетанковых частей.

«Основными направлениями их приобретения (танков, — «Газета.Ru») являются США и Республика Корея. Всего мы купим тысячу танков K2», — сказал Блащак.

Также Блащак заявил, что республика планирует прикрыть приграничную с Белоруссией территорию американскими вертолетами. По его словам, на следующей неделе Варшава ожидает решение конгресса США, который должен утвердить польский запрос по поводу вертолетов Apache.

До этого Блащак заявил о наращивании военного присутствия в Сувалкском коридоре и на границе с Белоруссией. Отмечалось, что Варшава планирует увеличить численность группировки военных на границе с Белоруссией до 10 тысяч человек.

Ранее президент Польши подписал поправки к закону о «влиянии России».

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