Жителя Ивановской области задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Ивановской области 54-летнего мужчину, который тайно сотрудничал со спецслужбами Украины. Об этом пишет портал IvanovoNews.

По данным следствия, злоумышленник связался в соцсетях с представителем украинских спецслужб и по его заданию начал собирать информацию о военных объектах и транспортной инфраструктуре региона. Помощь в задержании и оформлении правонарушителя оказывали Росгвардия и полицейские.

В прошлом этот мужчина уже задерживался по подозрению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма, сообщила официальный представитель УФСБ области Екатерина Кукушкина.

На жителя Ивановской области завели уголовное дело, после чего он был арестован. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

6 июня в Москве задержали гражданина Франции по подозрению в сборе данных, касающихся военной деятельности России.

Накануне сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили переход на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) летчика из Калуги, а также еще одного гражданина России.

Ранее ФСБ задержала в ЛНР девушку за шпионаж.