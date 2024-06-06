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Названы пять недостатков нового кроссовера Haval, который продается в России

Motor.ru назвал пять недостатков нового кроссовера Haval H3 за 3 млн рублей

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Haval

Новый кроссовер Haval H3, который продается в России примерно за 3 млн рублей, имеет как ряд достоинств, так и серьезных недостатков. Об этом сообщает эксперт Motor.ru Дмитрий Ласьков.

По его словам, среди плюсов новинки — это необычный «брутальный» дизайн, аудиосистема с эффектом 4D-звука и экономичность (порядка 10 л со средней нагрузкой).

Среди недостатков эксперт отметил то, что новый Haval не подходит для бездорожья, хотя и заявлен как модель повышенной проходимости. Арсенал специфических функций Haval H3 заметно скромнее старшей модели Dargo. Также к минусам кроссовера Ласьков отнес неподходящую для плохих покрытий подвеску, слабые амортизаторы и низкую динамику — автомобиль оснащен мотором на 177 л.с. и 270 Н∙м, что обеспечивает только неторопливое движение тяжелой машины.

15 мая в России стартовали продажи нового кроссовера Haval H3. Ценник модели с передним приводом начинается от 2,59 млн рублей, а с полным приводом — от 3,09 млн рублей. Приобрести автомобиль можно в дилерской сети марки. Трансмиссия — семиступенчатая роботизированная. Длина модели составляет 4500 мм, дорожный просвет — 196 мм.

Haval H3 оснащен множеством электронных систем и помощников, которые обеспечивают безопасное вождение. В их числе: адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, контроль удержания и возврата в полосу и четыре камеры с панорамным обзором 360°

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