В Москве задержали гражданина Франции

Гражданин Франции Лоран Винатье был задержан в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина работает советником швейцарского Центра гуманитарного диалога.

«Мы работаем над тем, чтобы получить более подробную информацию о положении дел и добиться освобождения Лорана», — подчеркнули в центре.

До этого Следственный комитет Российской Федерации сообщил о задержании гражданина Франции.

По версии следствия, он несколько лет вел сбор данных, касающихся военной и военно-технической деятельности Российской Федерации. При этом отмечается, что он имел умысел на неисполнение «обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов», которая предусмотрена российским законодательством.

По данным следственного органа, французский гражданин «в этих целях неоднократно посещал» РФ, в том числе Москву, и встречался с российскими гражданами.

Его задержали и доставили в подразделение московского СК с целью проведения следственных действий.

Ранее во Франции арестовали уроженца Донбасса по подозрению в подготовке теракта.