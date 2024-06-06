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Могилу лидера «Сектора Газа» Юрия Хоя сожгли

В Воронеже осквернили могилу панк-музыканта Юрия Хоя

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Телеграм-канал Мой и твой Воронеж

В Воронеже неизвестные осквернили могилу панк-музыканта, лидера группы «Сектор Газа» Юрия Хоя (настоящая фамилия Клинских). Об этом сообщил местный Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Канал опубликовал фотографии, на которых видно, что могилу у памятника сожгли.

Могила Хоя уже страдала от действий вандалов. В 2020 году дочь музыканта Ирина Клинских осуждала компании, которые поют и танцуют на его могиле.

«Из-за этих сборищ на могиле нужно многое ремонтировать: гранитный забор, мраморные детали надгробия», — рассказывала она в беседе с RT, оценивая ущерб в полмиллиона рублей.

Юрия Хоя не стало 4 июля 2000 года в Воронеже. В этот день 35-летний музыкант собирался ехать в студию для записи видеоклипа.

Накануне депутат Артем Рымарь на заседании городской думы Воронежа напомнил, что песни группы «Сектор Газа» являются гимном болельщиков футбольного клуба «Факел», а документальный фильм о группе «Сектор Газа» вскоре покажут на выставке «Россия» на ВДНХ. Он предложил установить памятник или арт-объект в честь Хоя, который повысит туристическую привлекательность города.

Ранее Мария Захарова назвала стратегию поведения на фоне отмены российской культуры.

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