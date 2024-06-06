Еще одна страна присоединилась к работе с картами «Мир»

Карты платежной системы «Мир» начали работу на территории республики Азербайджан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

По словам замглавы МИДа РФ Михаила Галузина карты платежной системы «Мир» начали работу на территории республики.

«Уже можно снимать манаты с карты «МИР» в банкоматах ВТБ» — сказал Галузин, выступая на сессии «Россия — Азербайджан» на полях ПМЭФ.

В конце мая ЦБ рассказал , что растут трудности операций с валютами дружественных стран из-за санкций США. Введенные в декабре 2023 года ограничения усложнили взаимодействие российских банков с иностранными кредитными организациями. Китайские банки прекратили принимать платежи из России.

До этого россиянам объяснили, какую валюту брать в отпуск

Ранее Ассоциация банков России обратилась в ЦБ с просьбой допустить иностранцев к приему «Мир».