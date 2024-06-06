Таксист спас пенсионерку, выстрелив в голого мужчину, который на нее напал

В США водитель Uber выстрелил в голого мужчину, который напал на 60-летнюю женщину. Об этом сообщает канал ABC7.

Инцидент произошел 2 июня в округе Ориндж, штат Калифорния. Вечером водитель такси высаживал пассажира в этом районе и увидел, как голый мужчина нападает на пожилую женщину.

Таксист потребовал, чтобы злоумышленник остановился, но тот не отреагировал и стал биться о борт его автомобиля. Тогда водитель закричал: «Отвали от моей машины» и выстрелил в него.

Свидетель происшествия, который видел часть сцены из окна своего дома, рассказал, что заметил, как неизвестный избивает женщину, как бы навалившись на нее сверху.

«Я крикнул в окно, сказал: «Эй, слезьте с нее», а когда выбежал, увидел, что он колотит по машине, он был совершенно голый», — отметил житель района.

Он услышал выстрелы, когда спрятался в укрытие. Известно, что стрелявший таксист дождался приезда полицейских рядом с раненым юношей. Сообщается, что после выписки из больницы подозреваемому, которому, предварительно, около 20 лет, будут предъявлены обвинения.

«Мы все еще выясняем, не находился ли этот человек под воздействием наркотиков, не было ли у него проблем с психическим здоровьем или чего-то подобного», — сказал сотрудник местного офиса шерифа.

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